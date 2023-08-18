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        Suluovalı 12 yaşındaki hafız Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:55
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        Suluovalı 12 yaşındaki hafız Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu
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        AMASYA (AA) - Suluovalı 12 yaşındaki Kamil Arzu, hafızlık yarışmasında Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu.

        Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ülke genelindeki Kur’an kursları arasında yapılan hafızlık yarışmalarınız Karadeniz Bölge finali Tokat'ta yapıldı.

        13 ilden 13 erkek öğrencinin katıldığı Karadeniz Bölge yarışmasına Amasya il birincisi olarak katılan Suluova Şehzadeler Kur’an kursu hafızı Arzu, bölge 2’nciliğini kazandı.

        Hafız Kamil Arzu’ya, ödülünü Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz takdim etti.

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