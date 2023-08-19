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        Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:49
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        Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı, serin havasıyla vatandaşların uğrak yeri oldu.

        İlçeye bağlı Boraboy köyünden ismini alan, etrafında çam ve kayın ormanları ile çevrili kıyısını bungalov evlerin süslediği 1050 rakımlı doğa harikası göl ve tabiat parkına Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yurdun farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyor.

        Ülke genelinde yüksek sıcakların etkili olduğu şu günlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Boraboy'u tercih ediyor. Bungalov evlerin yanı sıra çadır ve karavanda kalmak isteyenler için de uygun alanlar bulunan tabiat parkı, göl ve ormandan gelen esintilerle günün her saati ziyaretçilerine serin havanın keyfini yaşatıyor.

        Ayrıca tabiat parkı, doğa fotoğrafçıları ile dünya evine giren gelin ve damatların da uğrak mekanı oldu.

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