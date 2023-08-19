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        Amasya'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:09
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        Amasya'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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        AMASYA (AA) - Amasya’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 55 yaşındaki Mustafa Yıldırım evinde ölü bulundu.

        Şeyhcui Mahallesi Palmiye sokakta bir apartmanın ikinci katında ikamet eden Mustafa Yıldırım’ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Camdan eve giren itfaiye ekipleri Yıldırım’ın yerde hareketsiz yattığını gördü.

        İtfaiye personelinin kapıyı açması üzerine eve sağlık ve polis ekipleri girdi.

        Sağlık ekibinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen Yıldırım’ın cenazesi Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yıldırım’ın ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

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