Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da çocuklar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarıyla eğlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde, “Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Çocuk Oyunları” etkinliği düzenlendi.

        Merzifon Belediyesi Prof. Dr. Haluk Özen Bilgi ve Öğrenme Merkezi tarafından merkez bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara mendil kapmaca, aç kapıyı bezirgan başı, körebe, ip atlama, sek sek, dokuz taş, misket ve yakan top gibi oyunlar oynatıldı.

        Merkez Sorumlusu Eyüp Atıcıoğlu, AA muhabirine, geleneksel oyunların unutulmaya yüz tuttuğunu, yeni neslin gelişen teknolojiyle daha çok bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerle meşgul olmaya başladığını söyledi.

        Unutulmak üzere olan oyunları geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Atıcıoğlu, “Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarıp, akranlarıyla oyun oynamalarını sağlamak amacıyla etkinlik düzenledik. Bizim çocukluğumuzda bir iple, topla bir sürü oyunlar kurgulayıp, yaratıcı oyunlar bulurduk. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutup hem sosyalleşmelerine katkı sağladık hem de keyifli zaman geçirmelerine vesile olduk. Bu gibi etkinliklerle sokak oyunlarını canlandırmak istiyoruz. Görüyoruz ki, hem çocuklar hem de aileler çok mutlu.” dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        İstanbul depreme nasıl hazırlanacak?
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verci keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Hasta nakil aracının önünü kesti!
        Hasta nakil aracının önünü kesti!
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Birbirlerinden görerek hentbola başlayan 4 kız arkadaş milli takıma çağırıl...
        Birbirlerinden görerek hentbola başlayan 4 kız arkadaş milli takıma çağırıl...
        Dernek kapısına sıkıştırılan not ve harçlık duygulandırdı
        Dernek kapısına sıkıştırılan not ve harçlık duygulandırdı
        Amasya'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Amasya'da kaçak elektronik sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Amasya'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Amasya'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu
        Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu
        Suluovalı 12 yaşındaki hafız Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu
        Suluovalı 12 yaşındaki hafız Karadeniz Bölge 2'ncisi oldu