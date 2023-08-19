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        MHP Merzifon İlçe Başkanı Saka güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:53
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        MHP Merzifon İlçe Başkanı Saka güven tazeledi
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        AMASYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merzifon 14. Olağan İlçe Kongresinde Hüseyin Saka yeniden başkan seçildi.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Hüseyin Saka yeniden seçilerek güven tazeledi.

        Saka, yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

        Kongreye, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

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