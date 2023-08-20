GÜNCELLEME - Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
AMASYA/TOKAT (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Tepe Mahallesi'nde bir yakınının yanına giden 2 çocuk annesi Ayşe Y. (33), kendisiyle görüşmek için kaldığı yere gelen eşi Murat Y. (38) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından Ayşe Y, evdeki tüfekle eşine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Murat Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri ekiplerinin incelemeleri sonrasında Murat Y'nin cesedi, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan Ayşe Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Murat Y'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi.
Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Murat Y'nin cenazesi, ilçeye bağlı Bağpınar köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.