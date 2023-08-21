Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarım asırdır terzilik mesleğini sevgiyle yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Recep Püsür, terzilik mesleğini elinden düşürmediği makas ve mezurasıyla yarım asırdır büyük bir aşkla yapıyor.

        Püsür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terziliğin revaçta olduğunu, diğer mesleklere göre daha çok ilgi gördüğünü söyleyerek, hazır giyim sektörünün yaygınlaşmasıyla mesleğinin sönmeye başladığını ifade etti.

        Emekli olduktan sonra memleketine dönerek mesleğini yapmaya devam ettiğini belirten Püsür, şöyle konuştu:

        "İlkokulu bitirdikten sonra 13 yaşımda İstanbul’a gittim ve terzilik mesleğini seçtim. Bir terzinin yanında 5 yıl çırak olarak çalıştım ve bu sürenin sonunda kendi iş yerimi açtım. 20 yıl kadar kendi iş yerimde çalıştım. O dönemde iş çoktu. Farklı firmalara ve iç piyasaya çok iş yaptık. Eskiden çırak bulabiliyorduk, iş gücü fazlaydı ancak son yıllarda çırak bulamaz olduk. Hazır giyim sektörü artığından dolayı çıraklık yapan olmadığı için eleman sıkıntısı başladı. Konfeksiyon sektörü ile birlikte insanlar terzide çırak olmaktansa, konfeksiyonlarda makineci olmaya heves etti."

        Şu dönemde insanların pahalı geldiği için özel dikim elbise giymediğini kaydeden Terzi Püsür, "Ben kendim bile hazır giyim tercih ediyorum ucuz olduğu için. Artık herkes ısmarlama giyemiyor. İlk başladığımız yıllarda çok yoğun iş vardı, şimdi o işlerimiz yok. Şimdi insanlarımız hazır giyime döndü. Hazır giyimin başlamasıyla terzilik mesleği de öldü. İnsanlarımız elbise siparişi vermiyor, artık ünlü firmaların markalarını istiyor, insanlarımızda marka hevesi başladı. Etiket meraklısı olduk." diye konuştu.

        Püsür, yarım asırdır bu mesleği yaptığını dile getirerek, "Emekli oldum ancak mesleğimi sürdürmek istiyorum. Çocuklarımı bu mesleğimle büyütüp okuttum ve evlendirdim. Emekli olmama rağmen makasım ve mezuram hala elimde. İşimi severek yapıyorum, ölünceye kadar da mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Emekli oldum diye işimi, mesleğimi bırakmak istemiyorum, insanlarımıza hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        Rusya: Ukrayna saldırı girişiminde bulundu
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        "Şarkıcı olmam için ablam gazladı"
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı
        Beşiktaş'a son dakika şoku!
        Beşiktaş'a son dakika şoku!
        "Konuşursak ağır oluyor"
        "Konuşursak ağır oluyor"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2- Amasya'da tartıştığı eşini tüfekle öldüren kadın tutuklandı
        GÜNCELLEME 2- Amasya'da tartıştığı eşini tüfekle öldüren kadın tutuklandı
        GÜNCELLEME - Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        GÜNCELLEME - Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        Amasya'da sıcaktan bunalanlar havuzları tercih etti
        Amasya'da sıcaktan bunalanlar havuzları tercih etti
        Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        Amasya'da bir kadın tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        MHP Merzifon İlçe Başkanı Saka güven tazeledi
        MHP Merzifon İlçe Başkanı Saka güven tazeledi
        MHP Taşova ilçe kongresi yapıldı
        MHP Taşova ilçe kongresi yapıldı