Amasya'da veterinerler şiddete karşı bir araya geldi

AMASYA (AA) - Amasya'da veteriner hekimler, meslektaşlarının şiddete uğramasına tepki gösterdi.

Amasya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Özgür Pehlivan, oda binasında yaptığı basın açıklamasında, son günlerde artan şiddet olaylarına karşı bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 81 ili temsil eden 56 veteriner hekimler odasının yöneticileri ve üyeleriyle birlikte eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptıklarına işaret eden Pehlivan, "Veteriner hekimler koruyucu hekimlik hizmetleriyle salgınları önleyerek toplum sağlığını korurlar, hayvanların sağlıklı ve refah içinde yaşamasını sağlarlar, gıda denetimleri ile toplumun sağlıklı güvenilir gıda tüketmesini sağlarlar, hayvan varlığını koruyarak hem ülke ekonomisine hem de vatandaşların ekonomik hayvansal ürüne ulaşmasına katkıda bulunurlar. Ayrıca insan sağlığı ya da hayvan sağlığında kullanılan aşı ve ilaçların geliştirilme süreçlerinde aktif rol oynarlar. Görüldüğü üzere veteriner hekimlik mesleği toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyerdir ve bu nedenle stratejik bir konumdadır." dedi.

Stratejik konumu nedeniyle veteriner hekimleri kendi çıkarları önünde risk görenlerin, geçmişte de bugün de şiddete başvurduğunu, mesleği değersizleştirmeye çalıştığını ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü’nden birkaç gün önce, Yozgat Sorgun'da, mezbahadaki eti, 'halk sağlığı için risklidir, tüketilemez' kararı veren meslektaşımız veteriner hekim Volkan Lale bıçaklanarak öldürülmüştür. Temmuz 2023 tarihinde İzmir’de meslektaşımız veteriner hekim Caner Ülgen ilk müdahalesini ve sevkini yaptığı hastanın sonrasında kaybedilmesi üzerine 4 hasta yakını tarafından darp edilmiştir. Ağustos 2023’te, Ankara’da mesleğini icra eden meslektaşımız veteriner hekim Ceren Eroğlu bir hasta yakını tarafından kedisinin tedavisi sürecinde hayatını kaybetmesi üzerine görevi başında saldırıya uğramıştır. Biz biliyoruz ki iş güvencesi ve can güvenliği nedeniyle açıklanamayan daha onlarca şiddet örtbas edilmekte bizlere ve kamuoyuna yansımamaktadır. Yaşanan bu şiddet, biz veteriner hekimleri artık yeter dedirtecek noktaya getirmiş, birçok meslektaşımız ya mesleğini bırakmış başka işlere yönelmiş ya da yurt dışına gitmeye başlamıştır."

Pehlivan, veteriner hekimler olarak taleplerini şöyle sıraladı:

"Veteriner hekimler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Sağlık Hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır, vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalıdır. Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir."