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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, yatırımları inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:42 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:52
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Altınöz, yatırımları inceledi
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        AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, ilçe merkezinde yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

        Gümüşhacıköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Necmi Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nurgül Tabik ile 8 derslikli anaokulu ve yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatını gezen Altınöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Altınöz, ilçede vatandaşlara yönelik birçok hizmet gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Olimpik yüzme havuzunun da bunlardan biri olduğunu ifade eden Altınöz, "Bu havuz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yüzme imkanı bulacağı bir tesis olacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir an önce bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." dedi.

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