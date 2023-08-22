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        Amasya Üniversitesinin kontenjan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:53 Güncelleme: 22.08.2023 - 12:53
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        Amasya Üniversitesinin kontenjan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı
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        AMASYA (AA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Amasya Üniversitesine ayrılan 1595'i lisans ve 3330'u ön lisans program kontenjanlarının tamamı dolarak, kontenjan doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

        Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 YKS sonuçlarının öğrencilere, ailelerine ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilerin akademik, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve gülen yüzleriyle üniversiteden ayrılmaları için çalışacaklarını belirten Turabi, şunları kaydetti:

        "Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre kontenjan doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Amasya Üniversitesini tercih eden öğrencilerimiz, bilginin üretildiği, tartışıldığı, uygulandığı ve aktarıldığı bir ortamda eğitim-öğretim görecekler. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında üniversitemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yaptırabilirler. Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz ise 28 Ağustos-01 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıtlarını yerleştikleri fakülte, yüksekokullarda yaptırabilecekler. E-kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıt için Amasya’ya ve üniversitemize gelmelerine lüzum yok. Aramıza yeni katılan öğrencilerimize Amasya’ya ve Amasya Üniversitesi’ne hoş geldiniz diyor, eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum."

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