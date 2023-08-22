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        MHP Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:32 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:32
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        MHP Gümüşhacıköy İlçe Kongresi yapıldı
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        AMASYA (AA) - MHP Gümüşhacıköy İlçe 14. Olağan Kongresi yapıldı.

        Parti binasında yapılan kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Tuğrul Çimir, altıncı kez ilçe başkanı seçildi.

        Çimir, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, bizleri bu göreve layık gören üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Kongreye, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, MHP Amasya İl Genel Sekreteri Ferhat Köksal ve partililer katıldı.

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