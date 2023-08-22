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        Gümüşhacıköy ve Merzifon'da ekmek fiyatı 7,5 lira oldu

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:44
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        Gümüşhacıköy ve Merzifon'da ekmek fiyatı 7,5 lira oldu
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.

        Buna göre 240 gram ekmeğin fiyatı, 5 liradan 7,50 liraya, 90 gram simit fiyatı ise 6 liradan 8 liraya yükseltildi.

        Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, artan maliyetler nedeniyle zam kararı aldıklarını belirtti.

        Solak, ekmeğin zamlı fiyatının bugünden geçerli olduğunu söyledi.

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