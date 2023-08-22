Gümüşhacıköy ve Merzifon'da ekmek fiyatı 7,5 lira oldu
Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
Buna göre 240 gram ekmeğin fiyatı, 5 liradan 7,50 liraya, 90 gram simit fiyatı ise 6 liradan 8 liraya yükseltildi.
Gümüşhacıköy Leblebiciler, Kahveciler, Emekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zafer Solak, artan maliyetler nedeniyle zam kararı aldıklarını belirtti.
Solak, ekmeğin zamlı fiyatının bugünden geçerli olduğunu söyledi.