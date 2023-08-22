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        Amasya'da gıda denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:12
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        Amasya'da gıda denetimi yapıldı
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        AMASYA (AA) - Amasya'da Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin'in de katılımıyla gıda denetimi yapıldı.

        Denetimlerde, toplu tüketim yapılan lokanta, restoran, kafe, fastfood zincirleri ve otel gibi yerler kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde, toplu tüketimin olduğu yerlerde işletme kayıt belgelerine, çalışanların hijyen belgelerine, işletmenin ilaçlanıp ilaçlanmadığına, işletmede kullanılan ürünlerin üretim izinlerine ve işletmenin teknik hijyen şartlarının yeterliliğine bakıldı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

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