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        GÜNCELLEME - Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:38 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:38
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        GÜNCELLEME - Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
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        AMASYA (AA) - Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kent merkezindeki Harşena Kalesi'nin yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye araçları ve arazözlerle yapılan söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.

        Çalışmaları takip eden Vali Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada, Amasya merkez kale altı kısmında orman yangını başladığını söyledi.

        Yangının nedenini henüz tespit edemediklerini belirten Doruk, şöyle konuştu:

        "Şu saat itibarıyla müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüz, belediyemiz, AFAD, özel idare, bütün kurum kuruluşlarla şu anda yangına müdahale ediliyor. Önemli bir miktarda mesafe aldık ama hala riski devam ediyor. Genişleme ihtimali olduğundan, halihazırda bir rüzgar da var, o sebeple çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bir de helikopterimiz geliyor Kastamonu bölgesinden. Dileğimiz, kısa sürede bitirelim. Yaklaşık 45-50 dönüm yer yandı."

        Bir basın mensubunun "Kaleye sıçrama ihtimali var mı?" sorusu üzerine Doruk, "Kaleyle iç içe. Orman ekiplerimiz, orada da arazözlerimiz kontrol altında tutuyor ama o ihtimal var. Arkadaşlarımız o yönde de çalışmalarını sürdürüyor. Kuru ve otluk alan olduğu için çok kolayca yayılabiliyor rüzgarın etkisiyle. Çok büyük bir hasar yaşamadan söndürürüz ama risk devam ediyor. Dikkati elden bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

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