Amasya'da Harşena Kalesi yakınında çıkan orman yangını söndürüldü

AMASYA (AA) - Amasya'da Harşena Kalesi yakınında çıkan orman yangını söndürülürken, yaklaşık 75 dekar alan zarar gördü.

Kent merkezindeki Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçları, arazözler ve TOMA'larla yapılan 3 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 75 dekar ormanın zarar gördüğü bildirildi.

Çalışmaları yerinde takip eden Amasya Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı açıklamada, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. An itibariyle yangın kontrol altına alındı. Çok ciddi bir risk vardı, rüzgar çok fazlaydı. Mahallelere sıçrama ihtimali nedeniyle biraz telaş ettik. Orman teşkilatımızın arasözleri, belediyelerimizin itfaiye araçları, emniyetin TOMA'sı, AFAD ekipleri ve sivil ekipler ile müdahale ettik. Şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıyoruz. Halihazırda tamamen soğumadığı ve tekrar alevlenme ihtimali karşısında da kontrol altında tutuyoruz. Gece boyunca da yapacağız. Şehir merkezine de yakın olduğu için bundan dolayı ayrı bir risk de var ama şu an itibariyle yangın tamamen söndürüldü, kontrol altına alındı. Soğutma yapıyoruz. Umut ediyoruz ki bu şekliyle tamamen bitiririz yangını." diye konuştu.

Helikoptere ihtiyaç kalmadığını dile getiren Doruk, şunları söyledi:

"Elimizdeki araçlarla müdahale edebileceğimiz düzeyde bu işi tamamladık. İnşallah ihtiyaç olmaz. Dolayısıyla ben tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Hakikaten Amasya için bir risk oluşturdu. 75 dönüm gibi bir hasar oluştu. İnşallah bu böylece kalır. Kaleye de sirayet ettiği durumlar oldu ama arkadaşlarımız oraya da müdahale ettiler. Bir yaralanma, can kaybı yaşamadık. Bu bizim için sevindirici. Yangının çıkış sebebi ile ilgili net bir bilgi yok henüz ama mahalleye çok yakın bir noktada onun üzerinde duruyoruz. İnsan eliyle mi oldu, bir başka şekilde mi. Çok fazla yakın olduğu için mahalleleri göz ardı etmiyoruz."