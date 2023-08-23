Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Üniversitesinde dört yeni lisansüstü program açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Üniversitesinde dört yeni lisansüstü program açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında dört yeni lisansüstü program açtığını duyurdu.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite bünyesinde dört yeni lisansüstü program açıldı, yeni programlarla yüksek lisans program sayısı ise 64'e yükseldi.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, açılan programları tercih edecek öğrencilere başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığımız Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Doktora Programı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Esasları Tezli Yüksek Lisans lisansüstü programlarının açılması yönündeki teklifimiz uygun görüldü. Bu programların eklenmesinin ardından Amasya Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü program sayısı 37'si tezli yüksek lisans, 12'si tezsiz yüksek lisans ve 15'i doktora programı olmak üzere 64'e yükseldi. Lisansüstü program sayılarını ve kapasitesini genişletmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yeni programlarımız hayırlı olsun."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        TOGG ilanları mercek altında
        TOGG ilanları mercek altında
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Ro-Ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        914 metrede mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
        Moskova'ya drone saldırısı
        Moskova'ya drone saldırısı
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        Memur ve memur emeklilerine zamda son kararı Hakem Kurulu verecek
        31 yıl sonra düğün yaptı
        31 yıl sonra düğün yaptı
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        İstanbul'da bir doktor öldürüldü
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Alacak verecek cinayetinde kan donduran ayrıntı! Otomobille ezmiş!
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu: Yalnızlık
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sıcak hava ve 2 bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması

        Benzer Haberler

        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında çıkan orman yangını söndürüldü
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında çıkan orman yangını söndürüldü
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını (2)
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını (2)
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını
        GÜNCELLEME - Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çı...
        GÜNCELLEME - Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çı...
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı
        Amasya'da gıda denetimi yapıldı
        Amasya'da gıda denetimi yapıldı