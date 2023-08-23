Gümüşhacıköy'de depreme dayanıksız iki okul binası boşaltılacak

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, zemininde sıvılaşma olduğu belirlenen iki okulun boşaltılmasına karar verildi.

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yapılan kontrollerde Ülkü Ortaokulu ile Işık İlkokulu binalarının zemininde sıvılaşma olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Depreme dayanıksız okulların bir an önce boşaltılacağını ve okullarda eğitim gören öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını belirten Gültekin, "İki okulda toplam 330 öğrenci eğitim görüyor. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler 2023- 2024 eğitim öğretim yılına İmam Hatip Lisesi binasında başlayacaklar. Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ise İmam Hatip Ortaokulu binasında eğitime devam edecekler." dedi.

Gültekin, iki okulda yapılacak incelemelerin ardından okullarda güçlendirme yapılması veya yıkılmasına karar verileceğini söyledi.