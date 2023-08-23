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        Amasya'da 12 bin metrekarelik barınakta hayvan hastanesi kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:32 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:38
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        Amasya'da 12 bin metrekarelik barınakta hayvan hastanesi kuruldu
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        AMASYA (AA) - Amasya Belediyesince, barınak içinde oluşturulan modern hayvan hastanesi faaliyete başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 bin metrekare alana inşa edilen barınakta hayvanların acil müdahale ve tedavilerinin yapılmasına imkan sağlayan hayvan hastanesi oluşturuldu.

        İçinde röntgen ve ultrason cihazı, ameliyathane, müşahede ve karantina odası ve laboratuvar üniteleri bulunan hastanede hayvanların ilk müdahalesi ve tedavileri yapılıyor, kısırlaştırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

        Belediye Başkanı Bayram Çelik, örnek bir barınak ve hastane yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Kedi evleri, yabani hayvan bölümü, evcil hayvan bölümü, doğal yaşam alanı bulunan modern bir barınak oldu. Bu barınağımızın bünyesinde bulunan hayvan hastanemiz de faaliyete geçti. Bu hayvan hastanemizde sokak hayvanlarımızın hemen hemen her türlü sağlık hizmetlerini gerçekleştirebiliyoruz. Hayvanlarımız için dört dörtlük bir yaşam alanı kurduk. Barınağımıza alacağımız her sokak hayvanının aşıları, tedavileri ve kısırlaştırması yapılabiliyor. Ekip arkadaşlarımız ile hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Amasya'mızda bakıma muhtaç ve sokakta hayvan bırakmayacağız."

        Hastanede 2'si veteriner, 5 tekniker toplam 18 personel görev yapıyor.

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