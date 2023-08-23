Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:29 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya’da hafif ticari aracın beton bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Amasya-Suluova kara yolu Beşgöz kavşağı civarında Sebahattin Akbulut (66) idaresindeki 34 VL 0982 plakalı hafif ticari araç, önce beton bariyere ardından ağaca çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sinan Akbulut (39) ve Lütfiye Akbulut (60) 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sebahattin Akbulut (66) ve Lütfiye Akbulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi

        Benzer Haberler

        Amasya'da 12 bin metrekarelik barınakta hayvan hastanesi kuruldu
        Amasya'da 12 bin metrekarelik barınakta hayvan hastanesi kuruldu
        TKDK Amasya'da 10 yılda 802 projeye 23,2 milyon avro hibe desteği sağladı
        TKDK Amasya'da 10 yılda 802 projeye 23,2 milyon avro hibe desteği sağladı
        Gümüşhacıköy'de depreme dayanıksız iki okul binası boşaltılacak
        Gümüşhacıköy'de depreme dayanıksız iki okul binası boşaltılacak
        Amasya Üniversitesinde dört yeni lisansüstü program açıldı
        Amasya Üniversitesinde dört yeni lisansüstü program açıldı
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında çıkan orman yangını söndürüldü
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında çıkan orman yangını söndürüldü
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını (2)
        Amasya'da Harşena Kalesi yakınında orman yangını (2)