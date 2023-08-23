Amasya'da beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
AMASYA (AA) - Amasya’da hafif ticari aracın beton bariyere çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Amasya-Suluova kara yolu Beşgöz kavşağı civarında Sebahattin Akbulut (66) idaresindeki 34 VL 0982 plakalı hafif ticari araç, önce beton bariyere ardından ağaca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sinan Akbulut (39) ve Lütfiye Akbulut (60) 112 Acil Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sebahattin Akbulut (66) ve Lütfiye Akbulut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.