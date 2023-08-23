Suluova Kaymakamı Gürçam, huzurevi takımı ile bocce oynadı

AMASYA (AA) - Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Hacı Muammer Koca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bocce takımı ile oyun oynadı.

Kaymakam Gürçam, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen ve önümüzdeki hafta Ordu'nun Fatsa ilçesindeki "Türkiye 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi" turnuvasına katılacak olan Suluova Huzurevi bocce takımının Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonundaki antrenmanlarını ziyaret etti.

Faaliyetler hakkında Huzurevi Müdürü Serdar Baran’dan bilgiler alan Gürçam, yaşlıların baş tacı olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Huzurevinde misafir edilen yaşlıları hayata motive etmek için sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin büyük önem taşıdığına işaret eden Gürçam, “Büyüklerimiz bizim için çok büyük değerdir, onların yaşamını kolaylaştırmak için devlet olarak birçok yardımda bulunuyoruz ve çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerden biri de bocce sporudur. Bocce sporu yaşlılar için en uygun sporlardan biridir ve her yaşta yapılabilmektedir. Huzurevinde kalan misafirlerimizin aktif yaşamlarına katkı sağlamak, sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir şekilde zamanlarını geçirmeleri için bocce gibi aktiviteler düzenliyoruz. Bocce sporu yaparak hem zinde kalıyor hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Ayrıca bocce sporu yaparak kendilerini değerli hissetmeleri ve yaşama bağlanmaları sağlanmış oluyor. Yaşlıların bu tür etkinliklerle becerilerini, motivasyonlarını ve zaman geçirmeleri konusunda etkili oluyor. Yaşlıların yapabileceği en uygun sporlardan biri olan bocce, el, kol, göz ve vücut koordinasyonlarının artmasına katkı da sağlıyor. Önümüzdeki hafta Fatsa ilçesinde ki Türkiye 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi turnuvasına katılacak olan Suluova Huzurevi bocce takımımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Kaymakam Gürçam, huzurevi takımı ile bocce oynayarak moral motivasyon desteğinde bulundu.