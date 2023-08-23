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        Amasya'da kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:27
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        Amasya'da kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kurnaz köyü mevkisinde Samsun istikametine seyreden Fehmi P. (25) idaresindeki 05 ACM 421 plakalı kamyonet aynı yönde hareket eden 58 AA 550 İran plakalı otobüse arkadan çarptı.

        Kazada, kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan Halil T. (24) yaralanırken otobüste bulunanlardan yaralanan olmadı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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