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        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:42
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        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Necati Y. (69) yönetimindeki 34 CVH 345 plakalı otomobil, Merzifon-Çorum kara yolunun 30. kilometresinde refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Elmas Y. (35), Özlem Y. (33), Hatice Y. (23) ve Turgay Y. (53) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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