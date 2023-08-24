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        Amasya'da doğum sonrası rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:48
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        Amasya'da doğum sonrası rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi
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        AMASYA (AA) - Amasya'da sezaryenle doğum yapan genç kadın rahatsızlanınca ambulans helikopterle Samsun'a gönderildi.

        Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 25 yaşındaki Merve Arabacı sezaryenle sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

        Doğum sonrası genç annede akciğer problemi gelişmesi üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter istendi.

        Arabacı, 12 Haziran Şehir Stadyumu'na inen ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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