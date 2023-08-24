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        Amasya'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:17
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        Amasya'dan kısa kısa
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yalnız yaşayan KOAH hastası 61 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Hacıhasan Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mehmet Soku'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Soku'yu hareketsiz halde buldu.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen KOAH hastası Soku'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        - Trafik denetimleri devam ediyor

        Merzifon ilçesinde trafik polisleri, kazaların en aza indirilmesi, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yapılan denetimde, sürücü belgesi, araçların sigorta ve muayene durumları sorgulandı, kask ile emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

        Yapılan trafik denetlemelerinde eksiği görülen 74 sürücüye 162 bin 630 lira para cezası uygulandı.

        Polis ekipleri, 14 aracı ise trafikten men etti.

        Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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