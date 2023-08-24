Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:24 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Doruk, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

        Güldoğan'ı makamında ziyaret eden Vali Doruk, geçtiğimiz hafta Artvin Valiliğinden Amasya Valiliğine atandığını anımsattı.

        Amasya'ya tayin olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Doruk, Güldoğan'dan Merzifon'un genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Doruk, vatandaşların daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyıl'ının başladığı bu dönemde kültür ve estetiğin şehri, destanı, aşkı, yiğitliği ve mertliğiyle tarihin yorulmayan kervanı olan Amasya'da ilk günkü aşkla, tevazu ve samimiyetle çalışarak, hizmet bayrağını daha da ilerilere taşıma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Amasya için hep birlikte düşünecek, geleceği hep birlikte düşleyecek, ilimizin pek çok alanda artarak devam eden gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve faydalı bir biçimde yürütülmesinin en yakın takipçisi olacağız."

        Doruk, daha sonra Medrese Parkı ve Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında

        Benzer Haberler

        Amasya'dan kısa kısa
        Amasya'dan kısa kısa
        Amasya'da doğum sonrası rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Samsun'a...
        Amasya'da doğum sonrası rahatsızlanan kadın ambulans helikopterle Samsun'a...
        Doğum yapan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
        Doğum yapan kadın, ambulans helikopterle sevk edildi
        Merzifon'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Merzifon'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Amasya'da kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Amasya'da kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı