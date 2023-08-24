Amasya Valisi Doruk, Merzifon'da ziyaretlerde bulundu

AMASYA (AA) - Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Merzifon ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Doruk, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan ve daire müdürleri tarafından karşılandı.

Güldoğan'ı makamında ziyaret eden Vali Doruk, geçtiğimiz hafta Artvin Valiliğinden Amasya Valiliğine atandığını anımsattı.

Amasya'ya tayin olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Doruk, Güldoğan'dan Merzifon'un genel durumu hakkında bilgi aldı.

Doruk, vatandaşların daha huzurlu ve müreffeh bir hayat sürmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyıl'ının başladığı bu dönemde kültür ve estetiğin şehri, destanı, aşkı, yiğitliği ve mertliğiyle tarihin yorulmayan kervanı olan Amasya'da ilk günkü aşkla, tevazu ve samimiyetle çalışarak, hizmet bayrağını daha da ilerilere taşıma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Amasya için hep birlikte düşünecek, geleceği hep birlikte düşleyecek, ilimizin pek çok alanda artarak devam eden gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve faydalı bir biçimde yürütülmesinin en yakın takipçisi olacağız."

Doruk, daha sonra Medrese Parkı ve Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.