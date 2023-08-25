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        Amasya'da sıcaktan bunalan çocuklar, traktör römorkunu havuza çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:53 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:53
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        Amasya'da sıcaktan bunalan çocuklar, traktör römorkunu havuza çevirdi
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, brandayla kaplayıp su doldurdukları traktör römorkunda serinlemeye çalıştı.

        İlde son zamanlarda termometreler 38 derecenin üstünü gösterirken, Gümüş Mahallesi'nde çocuklar, serinlemek için kullanılmayan traktör römorkunu havuza çevirdi.

        Brandayla kapladıktan sonra römorku suyla dolduran çocuklar, burada serinlemeye çalıştı.

        12 yaşındaki Mustafa Özyiğit, "Arkadaşlarımızla römorku havuz yaparak serinledik. Sıcak havalarda böylece beraber serinliyoruz. Arkadaşlarımızla yüzüyoruz. Oturduğumuz bölgede havuz olmadığından biz de böyle bir şey yapmaya çalıştık." dedi.

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