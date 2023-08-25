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        Merzifon'da sulama tesisi hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:05 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:17
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        Merzifon'da sulama tesisi hizmete girdi
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        AMASYA (AA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı sulama sistemi tesisi hizmete açıldı.

        İlçeye bağlı Bulak köyünde Amasya İl Özel İdaresince yapılan basınçlı sulama sistemi sayesinde vatandaşların daha verimli ve profesyonel tarım yapması hedefleniyor.

        Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, gazetecilere, tarımsal üretimi artırmak amacıyla üreticilere destek olmaya ve alt yapı projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

        Tarımsal sulama projeleri kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Acar, şunları kaydetti:

        "Bulak köyünde bulunan yeraltı kuyusundan 3 bin 150 metre boru döşenerek 15 hektar alanda kapalı sistem sulama tesisi tamamlanıp, Sulama Kooperatif Başkanlığına teslim edilmiştir. Amasya genelinde planlanan tarımsal sulama projelerinin hizmete açılması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yeni sulama projeleri hayata geçtikçe daha çok tarımsal alan daha çok üreticimiz suya kavuşturmaktadır. Yapılan çalışmalar ile şehrimizde tarımsal üretimin payı artırılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanmaya çalışılmaktadır."

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