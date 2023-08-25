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        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:07 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:07
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        Gümüşhacıköy'de muhtarlar toplantısı yapıldı
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Ağustos ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Ali Cemal Altınöz'ün başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen toplantıda KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlar değerlendirildi.

        Altınöz, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine tayin olduğunu anımsatarak kurum müdürleri ve muhtarlardan helallik istedi.

        Toplantıya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kurtcu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Şaban Sağlam, muhtarlar ile kurum müdürleri katıldı.

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