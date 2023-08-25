Kaymakam Gökcecik'ten veda ziyaretleri

AMASYA (AA) – Erzurum’un Köprüköy kaymakamlığına atanan Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik kamu kurumlarına veda ziyaretlerinde bulundu.

Taşova’da güzel hizmetler yapmaya gayret ettiklerini belirten Kaymakam Ahmet Gökcecik "Taşova ilçemizde iki yıl süren görevimizi tamamladık. Görev süremiz içerisinde Kaymakamlığımıza bağlı kurumlarımızla uyumlu ve başarılı çalışmalar yaptık. Tüm kurum müdürlerimize bundan sonra görevlerinizde başarılar diler, ailenizle mutlu bir yaşam sürdürmenizi temenni ediyorum. " dedi.