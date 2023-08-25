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        Amasya'da arkeolojik kazı alanında temizlik çalışması

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:59 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:59
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        Amasya'da arkeolojik kazı alanında temizlik çalışması
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        AMASYA (AA) - Amasya Harşena Kalesinde yapılacak arkeolojik kazı çalışması öncesi belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yaptı.

        Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, "Belediyemizin temizlik işleri müdürlüğü çalışanları Harşena kalesinde temizlik çalışması başlattı. Ekiplerimiz arkeolojik kazı çalışmaları öncesi titizlikle daha önceden gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlere zarar vermeden temizlik çalışmaları yapıyorlar. Kentimizin her yeri tarihi ve turistik. Bizde bunun bilincinde olarak çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Ekiplerimize de bu konuda detaylı bilgiler vererek, bilinçlendiriyoruz. " diye konuştu.

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