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        Taşova'da gençlik konseri düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:03 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:03
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        Taşova'da gençlik konseri düzenlendi
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        AMASYA (AA) - Taşova Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlik konseri düzenlendi.

        Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, millet bahçesinde düzenlenen konser öncesi, "Gençler bizim için önemli ve bu ülkenin geleceği, kurtuluşu ve ufkudur. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara değil spor, sanat ve eğitimle ilgili olmalarını ve bu memleketin geleceği ile alakalı söz sahibi olmalarını istiyoruz. Geleceğin Türkiye'si inşallah bu gençlerimizin omuzlarında yükselecek ve büyüyecektir." dedi.

        Beyoğlu Gençlik Orkestrası'nın konseri ile sona eren programa Kaymakam Ahmet Gökcecik, Amasya Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Murat Öztür, Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel ve vatandaşlar katıldı.

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