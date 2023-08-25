Amasya Valisi Doruk Gümüşhacıköy'de ziyaretlerde bulundu
AMASYA (AA) - Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Gümüşhacıköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Doruk, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Zehra Özyol, ve daire müdürleri tarafından karşılandı.
Altınöz'ü makamında ziyaret eden Vali Doruk, geçtiğimiz hafta Artvin Valiliğinden Amasya Valiliğine atandığını anımsattı.
Amasya'ya tayin olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Doruk, Kaymakam Altınöz'den, Gümüşhacıköy'ün genel durumu hakkında bilgi aldı.
Doruk, Adıyaman ili Çelikhan İlçesine atanan Altınöz'e yeni görev yerine başarılar diledi.