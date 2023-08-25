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        Geleneksel Merzifon Haftası etkinlikleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:37 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:53
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        Geleneksel Merzifon Haftası etkinlikleri başladı
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        AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen “Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası” törenle başladı.

        Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Caddesi’nde kortej yürüyüşüyle başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sürdü.

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, Merzifon'un tarihi kimliğe ve zengin bir kültür birikimine sahip olduğunu söyledi.

        Merzifon'da yaşayanların yaşamlarını birlik ve beraberlik içerisinde idame ettirdiğini aktaran Güldoğan, “Etkinlikler, festivaller, fuarlar şehre büyük bir dinamizm katıyor. Hem kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli faktör özelliği taşıyor hem de şehirlerin marka değerinin oluşmasına katkı sağlıyor. Merzifon Haftası’nın sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.”diye konuştu.

        Belediye Başkanı Alp Kargı, hafta boyunca bir dizi etkinlik, konser ve açılış törenleri düzenleyeceklerini belirtti.

        Merzifon’un tarihi dokusu, kültürel mimarisi, kent yapısı ve ilçe sakinleriyle önemli bir şehir olduğuna işaret eden Kargı, “Hepimizin ortak değeri olan Merzifon’umuzu şehrin hassasiyetlerini gözeterek yönetiyoruz. Geleneksel Merzifon Haftamızda hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluştururken, aynı zamanda etkinliklerimizle de bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Mimar Sergen Arslan İş ve Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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