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        Amasya'da Kur'an kursunda darp iddiasına soruşturma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:01 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:01
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        Amasya'da Kur'an kursunda darp iddiasına soruşturma açıldı
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        AMASYA (AA) - Amasya Valiliği, Kur'an kursunda yatılı kalan öğrencilerin darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Büyükağa Kur'an kursunda yatılı kalan öğrencilerin darbedilmesi olayı ile ilgili olarak sorumlular hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirildi.

        Konunun valilik tarafından titizlikle takip edildiği kaydedildi.

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