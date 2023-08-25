Amasya'da "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor" projesi

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından uygulanacak "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor" projesi ile kodlama başta olmak üzere birçok kurs verilecek.

Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Kurt tarafından hazırlanan "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor" projesi ile atanamayan kadın öğretmenler ve mühendislik öğrencileri ile engelliler başta olmak üzere hedef gruplara robotik kodlama , STEM+A, Nesnelerin İnterneti, Yenilenebilir Enerji, PLC/SCADA, CAD/CAM, 3-D teknolojisi, İnsansız Hava Araçları Teknolojisi, KAIZEN, TRIZ, 5S, SixSigma, Verimlilik, İş Güvenliği, İlk ve Acil Yardım gibi çok sayıda onaylı sertifika içeren kurslar verilecek.

Projeyi özellikle atanamayan yada özel sektörde sözleşmeli çalışan öğretmenlere yönelik eğiticilerin eğitimi şeklinde tasarladıklarını ifade eden Kurt, "Proje ile atanmamış öğretmen adaylarımız ile mühendis adayı öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini arttırmayı planlıyoruz. ProjeyiAnkara’da, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ile birlikte imzaladık. Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulacak üç laboratuvar üniversite öğrencilerine ve şehir halkına katkı sağlayacak." dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, ise proje ile Amasya Üniversitesi'nin geleceğin mesleklerinin gerektirdiği beceriler alanlarında çalışmalar yürütülmesine destek vereceğini ifade etti.

Hedeflerinin Amasya Üniversitesi merkezli hayat boyu eğitim ve istihdam edilebilirlik gibi alanlardaki proje sayılarının artırılması olduğunu belirten Turabi, bu yönde çalışan üniversite personelinin her zaman yanlarında yer alacaklarını sözlerine ekledi.