Amasya'da trafik ekipleri dron ile denetim yaptı
AMASYA (AA) - Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dron ile trafik denetimi yaptı.
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğü ekipleri, dron ile yaptıkları denetimde Mehmet Varinli Caddesi üzerinde kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülere 951 lira ceza uyguladı.
Sürücü Ali Osman Terzi, hata yaptıysa cezasını çekeceğini söyledi.
Motosiklet sürücüsü Abdullah Keltepe ise, drone görmediğini belirterek, polislerden kendilerine göstermesini istedi.