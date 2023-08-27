Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 27.08.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu.

        Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası" kapsamında Afet İşleri Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, Afet İşleri Müdürlüğünün ülkede yaşanan felaketlerin ardından kurulmasının elzem hale geldiğini söyledi.

        Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden biri olduklarını belirten Kargı, şunları aktardı:

        "Ülkemizin peş peşe yaşadığı felaketleri hatırlayacak olursak önce sel, sonra yangın ve daha sonra Allah kimsenin başına vermesin 11 ilimizi etkileyen deprem. 70 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz. Burada görev yapan birbirinden değerli arkadaşlarımız bu şehrin insanını afetlere hazırlama konusunda günün 24 saati mesai harcayacaklar. 70 bin insanımıza ulaşıp, afetle ilgili yapılması gerekenleri anlatacaklar. Bu şehrin insanının ileriye dönük yaşayabileceği, karşılaşabileceği sorunlara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz."

        Merzifon Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Müdürü Yetkin Aydıner ise "Son yıllarda dünyamız ardı ardına yaşanan depremler, seller, kasırgalar gibi afetlerle sarsılıyor. Türkiye'de tüm afet türleri içinde en sık karşılaşılan en fazla can ve mal kaybının yaşandığı afet türünü ise depremler oluşturmaktadır. Doğal afetlere karşı tam donanımlı hazır olmak, başta ilçe halkımız olmak üzere ihtiyaç halinde tüm ülke geneline daha nitelikli hizmet verebilmek için kurulan müdürlüğümüzün Merzifon'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Amasya'da trafik ekipleri dron ile denetim yaptı
        Amasya'da trafik ekipleri dron ile denetim yaptı
        Dron ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilip ceza kesilen sürücü: Beni ner...
        Dron ile kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilip ceza kesilen sürücü: Beni ner...
        Amasya'da "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor" pro...
        Amasya'da "Kadınlar Yenilenebilir Enerji Bağlamında Geleceği Kodluyor" pro...
        Amasya'da Kur'an kursunda darp iddiasına soruşturma açıldı
        Amasya'da Kur'an kursunda darp iddiasına soruşturma açıldı
        Geleneksel Merzifon Haftası etkinlikleri başladı
        Geleneksel Merzifon Haftası etkinlikleri başladı
        Amasya Valisi Doruk Gümüşhacıköy'de ziyaretlerde bulundu
        Amasya Valisi Doruk Gümüşhacıköy'de ziyaretlerde bulundu