Merzifon'da Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu

AMASYA (AA) - Merzifon Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kuruldu.

Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası" kapsamında Afet İşleri Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, Afet İşleri Müdürlüğünün ülkede yaşanan felaketlerin ardından kurulmasının elzem hale geldiğini söyledi.

Türkiye'de Afet İşleri Müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden biri olduklarını belirten Kargı, şunları aktardı:

"Ülkemizin peş peşe yaşadığı felaketleri hatırlayacak olursak önce sel, sonra yangın ve daha sonra Allah kimsenin başına vermesin 11 ilimizi etkileyen deprem. 70 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz. Burada görev yapan birbirinden değerli arkadaşlarımız bu şehrin insanını afetlere hazırlama konusunda günün 24 saati mesai harcayacaklar. 70 bin insanımıza ulaşıp, afetle ilgili yapılması gerekenleri anlatacaklar. Bu şehrin insanının ileriye dönük yaşayabileceği, karşılaşabileceği sorunlara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz."

Merzifon Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Müdürü Yetkin Aydıner ise "Son yıllarda dünyamız ardı ardına yaşanan depremler, seller, kasırgalar gibi afetlerle sarsılıyor. Türkiye'de tüm afet türleri içinde en sık karşılaşılan en fazla can ve mal kaybının yaşandığı afet türünü ise depremler oluşturmaktadır. Doğal afetlere karşı tam donanımlı hazır olmak, başta ilçe halkımız olmak üzere ihtiyaç halinde tüm ülke geneline daha nitelikli hizmet verebilmek için kurulan müdürlüğümüzün Merzifon'a hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Erkan Ergül ve Tuncer Basmacı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.