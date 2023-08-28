Suluova ilçesinde 15. Akdağ Yayla Şenliği düzenlendi

AMASYA (AA) - Suluova ilçesinde Akdağlılar Derneğince 15. Akdağ Yayla Şenliği düzenlendi.

Kapaklı Mesire Alanı'nda şenlik ateşinin yakılması ile başlayan programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediye olarak her yıl şenliğin yapılmasına destek verdiklerini söyledi.

Üçok, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın çocukları Suluova'da kardeşçesine, hoşgörü içerisinde birbirlerine sevgi, saygı, muhabbet içerisinde yaşamaya devam ediyor elhamdülillah. Böylece binlerce yıldır da devam edecek. Sekiz yüz yıldır bu topraklarda yaşayan bu güzel insanlar Allah nasip edecek dualarımızla, gayretimizle, emeğimizle binlerce yıl yine burada kardeşçesine yaşayacaktır." dedi.

Suluova Akdağlılar Dernek Başkanı Fahrettin Özdemir de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Özdemir, şenliğin düzenlenmesine destek veren Fatih Üçok'a çiçek takdim etti.

Yapılan şenlik ağalığını ise Mustafa Keten kazandı. Unutulmaya yüz tutmuş yöresel oyunların ardından Amasya Şehzadeler Kulübü tarafından off road yarışları düzenlendi.

Şenlik, çörek, yağlı ve keşkek gibi yöresel ikramların ardından sahne alan sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşların halay çekmesi ile son buldu.

Şenliğe, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Kültür Müdürü Bilal Eken, AK Parti Amasya İl Başkanı Ekrem Toto, İlçe Başkanı Mustafa Şen, TSO Başkanı Turgut Aksu, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.