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        Vali Doruk Taşova ilçesini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:09
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        Vali Doruk Taşova ilçesini ziyaret etti
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        AMASYA (AA) - Amasya Valisi Yılmaz Doruk Taşova ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Doruk, Kaymakamlık bahçesinde Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

        Kaymakam Gökcecik’ten ilçe hakkında bilgi alan Vali Doruk daha sonra yapımı devam eden bamya kurutma ve paketleme tesisi ile tadilatı devam eden ilçe halk kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

        Esnafı ziyaret edip vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Vali Doruk, ziyaret ettiği bir fırında ise ekmek pişirdi.

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