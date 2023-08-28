Suluova'da "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

AMASYA (AA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçenin 66. kuruluş yıl dönümü kapsamında"1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" düzenleyeceklerini söyledi.

Suluova'nın 1 Eylül 1957 tarihinde ilçe statüsüne kavuştuğunu hatırlatan Üçok, festival kapsamında ilçeye kazandırdıkları 65 milyon liralık 8 eserin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu yatırımların hepsinin ilçenin gelişip kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Üçok, "Suluova'mızın değişim ve dönüşümüne ilk günkü aşkla koşarak, alın terimizi ve emeğimizi esirgemeden devam ediyoruz." dedi.

Suluovalıların her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Üçok, "İlçemizin 66. kuruluş yılı hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül 1957 yılında ilçe statüsüne kavuşan ilçemizin kuruluşunu her yıl düzenlediğimiz etkinlikle, şenliklerle ve festivallerle kutlayarak yapmış olduğumuz proje ve yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. 1 Eylül Cuma günü başlayıp karakucak güreşleri ile bitecek ve 4 gün sürecek olan 66. yılı anısına geleneksel olarak düzenlediğimiz 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali ve toplu açılış töreni programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.