Suluova Ticaret Odasının 359 bin avroluk AB projesi kabul edildi

AMASYA (AA) - Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından başvurusu yapılan Avrupa Birliği destekli "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz" projesi kabul edildi.

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığında 359 bin avroluk projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Oda olarak yaptıkları AB projelerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aksu, projeyi destekleyen kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm proje ortaklarına teşekkür etti.

Projenin Suluova ve bölgeye eğitim ve istihdam açısından önemli kaktılar sunacağına işaret eden Turgut Aksu, "Eğitimde ve istihdamda olmayan, özellikle kadınlara öncelik verilerek tüm gençler için iç mimari ve dekorasyon sektöründe gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılması bakımından çok önemli bir projeye imza attık." ifadelerini kullandı.

Aksu, projenin, dezavantajlı grupların topluma kazandırılması konusunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bundan sonra da toplumsal ve sosyal içerikli projelerde odamız daha fazla yer alacaktır. Bu amaçla hedefimizde her yıl bir AB, ya da OKA projesi yapmak. Bundan sonra da ilçemizin kalkınmasında dinamo görevi gören TSO görev sorumluluğu ve bilinciyle birlikte kuruluş amaçlarımızdan olan ilçemizde sosyal projelere ve sosyal sorumluk alanında faaliyetlere katılmak ve yürütmekle amacımızı yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktayız."