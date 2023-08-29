Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AMASYA (AA) - Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldızköy mevkisinde Yunus Emre Koçak idaresindeki 05 AAH 384 plakalı hafif ticari araç ile Cevat Kılıç yönetimindeki 41 SN 741 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Yunus Emre Koçak (19), Gökhan Kalburcu (34) ve Asiye Kılıç (66) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.