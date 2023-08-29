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        Merzifon'da engellilere medikal malzeme yardımı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:33
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        Merzifon'da engellilere medikal malzeme yardımı
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        AMASYA (AA) - Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği tarafından engellilere medikal malzeme desteği verildi.

        Dernek Başkanı Keriman Topal, AA muhabirine, engelli bireylerin hem maddi hem de manevi açıdan yanlarında olmaya devam ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda son 2 ayda 13 engelliye hayırseverlerin desteğiyle medikal malzeme desteğinde bulunduklarını aktaran Topal, şunları söyledi:

        "Çeyrek asırdır faaliyetlerine devam eden derneğimiz binlerce engelli vatandaşımızın yüzünü güldürdü. Bizlere güvenen hayırseverlerin desteğiyle 13 üyemize daha tekerlekli sandalye, akülü araç ve medikal malzeme desteğinde bulunduk. Paylaşabildiğimiz kadar zengin, gülümsetebildiğimiz kadar mutluyuz. İnsanlara vermiş olduğumuz güven sayesinde engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz. Engelli bireylerin ihtiyaçlarını yıllardır karşılayan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

        İlçedeki tüm engellilerin yaşamına dokunmaya çalıştıklarını vurgulayan Topal, engellilere sahip çıkmanın hem insanlık hem de toplumsal sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

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