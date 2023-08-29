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        Amasya'da bedensel engelli kişinin tekerlekli sandalye isteği gerçek oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:10
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        Amasya'da bedensel engelli kişinin tekerlekli sandalye isteği gerçek oldu
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        AMASYA (AA) - Amasya'da yaşayan bedensel engelli Bilal Sıvacı'nın tekerlekli sandalye isteğini Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yerine getirdi.

        Sıvacı'nın, derneğe başvurarak tekerlekli sandalye istemesi üzerine dernek tarafından tekerlekli sandalye temin edildi.

        Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Güdek, kentteki yardım isteklerine yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Derneğin henüz kurulalı bir yıl olduğunu ancak hemen hemen bütün istekleri karşıladıklarını belirten Güdek, "Talep sonrası dernek çalışanı arkadaşlarımız gidip incelemelerini yapıyor. Eğer şartlar uygunsa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar toplam 13 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza tekerlekli sandalye ve akülü sandalye ulaştırdık." dedi.

        Güdek, ellerinden geldiği kadar ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için yaşadığı mutluluğu ifade eden Sıvacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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