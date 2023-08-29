Merzifon'da OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AMASYA (AA) - Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Altuntaş, tarafından OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu, her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Üretime ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Güldoğan, OSB'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.