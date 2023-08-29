Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Merzifon'da OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merzifon'da OSB Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

        OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda, Altuntaş, tarafından OSB'nin mevcut durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

        Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, Merzifon'un yatırım öngörülen ve yeni istihdam vaadinde bulunulan bir şehir olduğunu, her geçen gün gelişen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

        Üretime ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Güldoğan, OSB'nin daha çok büyümesi, daha çok gelişmesi, daha çok üretmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor

        Benzer Haberler

        Amasya'da bedensel engelli kişinin tekerlekli sandalye isteği gerçek oldu
        Amasya'da bedensel engelli kişinin tekerlekli sandalye isteği gerçek oldu
        Merzifon'da engellilere medikal malzeme yardımı
        Merzifon'da engellilere medikal malzeme yardımı
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralan...
        Amasya'ya tam donanımlı UMKE acil müdahale aracı tahsis edildi
        Amasya'ya tam donanımlı UMKE acil müdahale aracı tahsis edildi
        Suluova Ticaret Odasının 359 bin avroluk AB projesi kabul edildi
        Suluova Ticaret Odasının 359 bin avroluk AB projesi kabul edildi
        Suluova'da "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek
        Suluova'da "1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek