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        Taşova'da 100. yıl konseri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:34
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        Taşova'da 100. yıl konseri
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        AMASYA(AA) – Amasya’nın Taşova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi.

        Millet bahçesinde İyilik Hareketi Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan dernek başkanı Kasım Alper Özdemir, “Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutladığımız günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah bu gece ümidi, sevgiyi, aşkı, iyiliği ve güzellikleri hep birlikte paylaşacağız. Bu memleketin bir evladı olarak bu memleket ve Allah rızası için çalışıyoruz. Ülkemi ve bu toprakları seviyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında çağdaş ve modern Türkiye’nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim ülkemizi bayraksız ve ezansız bırakmasın. Her zaman olduğu gibi ülke olarak zor dönemden geçiyoruz. Dualarınızı ülkemizin geleceği ve refahı için eksik etmeyin. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

        Belediye Başkanı Bayram Öztürk, muhtarlar, STK Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı konserde Ferah Zeydan, Onur Macit ve Orhan Türkoğlu sahne aldı.

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