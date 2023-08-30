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        Amasya ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Amasya'nın Gümüşhacıköy, Taşova, Suluova ve Merzifon ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:57 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:17
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        Amasya ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy, Taşova, Suluova ve Merzifon ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, törenle kutlandı.

        Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Jandarma Komutanlığından Uzman Çavuş Serkan Uğur, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Program, Kaymakam Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı Zehra Özyol’un Kaymakamlıkta tebrikleri kabulüyle sona erdi.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, Emniyet Müdür Vekili Şaban Sağlam ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Taşova

        Taşova ilçesindeki tören Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Jandarma Astsubay Halil İbrahim Yiğit, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Kaymakam Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk tebrikleri kabul etti.

        - Suluova

        Suluova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet konağı önündeki törende, Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, Atatürk büstüne kurum çelenklerini sundu.

        Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşundu bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        - Merzifon

        Merzifon ilçesindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Özer Akbulut yaptı.

        Öğrenciler şiirler okudu, bayrak ve flama geçit töreni yapıldı.

        Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Fatih Üçok’un katılanların bayramlarını kutlamasının ardından tören, Kaymakam Şafak Gürçam’ın tebrikleri kabulü ile sona erdi. ​​​​​​​

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