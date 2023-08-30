Taşova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Düzenledi

AMASYA (AA) – Taşova Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı dolayısı ile konser düzenledi.

Millet bahçesinde düzenlenen konser öncesi30 Ağustos Zaferinin Türkiye Cumhuriyetinin dönüm noktası olduğunu belirten Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “30 Ağustos Zafer Bayramı bizim tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Kurtuluş Savaşı’nın sonlarına doğru yeni cumhuriyetin adımlarının emin bir şekilde atıldığı dönemdir. Bu günleri bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Bin yıldır bu topraklarda hep beraber kardeşçe yaşandığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Öztürk, "Bu topraklar bizlere kolay emanet edilmedi. Bizlerin bu topraklara, vatana, millete ve atalarıma borcumuz vardır. Her kim ne görev yapıyorsa o görevini layıkıyla yapmak zorundadır. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Daha nice zaferlerle bu ülkemizi büyütmek için durmadan çalışacağız." diye konuştu.

Program, Yeşilırmak Genç Müzik Grubunun konseri ile sona erdi.