Amasya'da tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
AMASYA (AA) - Amasya'da bir tırın dorsesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis uygulama noktasında 25 AVC 333 plakalı tırın şoförünün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araçta arama yapıldı.
Polisler, tırın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tır şoförü H.A. ile düzensiz göçmenler Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Tırın şoförünün ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.