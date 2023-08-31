Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya Etabı tamamlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya Etabı tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AMASYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı.

        Turun ikinci etabında on takımda 57 bisikletçi Amasya'daki bitiş çizgisini geçmek için mücadele etti.

        Havza-Amasya etabını kazanan Spor Toto Bisiklet Takımından 22 yaşındaki Doğukan Arıkan, "On yıldan beri bu sporla uğraşmaktayım. Bugün takım arkadaşlarımla beraber büyük bir derece elde ettik. İki günden beri turlarda en iyi dereceyi şu an biz yapıyoruz. Mayolar bizde şuan. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. İddialıyız." dedi.

        SAMKON Başkanı Hasan Kaya Aşçı da Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

        Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Samsun'dan başlayıp Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona ereceğini belirten Aşçı, 600 kilometrelik güzergahta Amasya, Çorum ve Çankırı'nın da yer aldığını belirtti.

        Aşçı, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

        Dereceye giren bisikletçilere madalyaları ve mayoları verildi. Turun 3. etabı yarın başlayacak, bisikletçiler Amasya ile Çorum arasında pedal çevirecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        İstanbul'da fidye için 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırdılar!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Amasya'da tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı
        TIR'ın dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı
        Taşova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Düzenledi
        Taşova Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri Düzenledi
        Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri yapıldı
        Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri yapıldı
        Gümüşhacıköy'de düzenlenen karakucak güreşlerinde Erhan Yaylacı başpehlivan...
        Gümüşhacıköy'de düzenlenen karakucak güreşlerinde Erhan Yaylacı başpehlivan...
        Amasya ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Amasya ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor