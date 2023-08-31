AMASYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı.

Turun ikinci etabında on takımda 57 bisikletçi Amasya'daki bitiş çizgisini geçmek için mücadele etti.

Havza-Amasya etabını kazanan Spor Toto Bisiklet Takımından 22 yaşındaki Doğukan Arıkan, "On yıldan beri bu sporla uğraşmaktayım. Bugün takım arkadaşlarımla beraber büyük bir derece elde ettik. İki günden beri turlarda en iyi dereceyi şu an biz yapıyoruz. Mayolar bizde şuan. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. İddialıyız." dedi.

SAMKON Başkanı Hasan Kaya Aşçı da Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Samsun'dan başlayıp Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona ereceğini belirten Aşçı, 600 kilometrelik güzergahta Amasya, Çorum ve Çankırı'nın da yer aldığını belirtti.

Aşçı, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Dereceye giren bisikletçilere madalyaları ve mayoları verildi. Turun 3. etabı yarın başlayacak, bisikletçiler Amasya ile Çorum arasında pedal çevirecek.